Москвичи смогут по-новому узнавать расписание автобусов

Жителям Москвы предоставили возможность узнавать расписание автобусов по-новому. На остановках общественного транспорта начали размещать QR-коды с актуальным временем прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Благодаря нововведению пассажирам легче ознакомиться с расписанием на конкретной остановке и узнать, когда приедет нужный им автобус. Для считывания кода надо навести камеру телефона на плакат и отсканировать его.

Прогноз автоматически откроется в приложении «Московский транспорт» или же в облегченной версии приложения в случае, если оно не было скачено на мобильное устройство. Данные плакаты уже установлены на тысяче столичных остановок.

Ранее стало известно, что жители столицы теперь могут пополнить проездной билет в электронном формате. Ранее для этого надо было идти на станцию метро и пополнять карту, используя специальный терминал.