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49 минут назад

В Москву придет рекордно низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в конце первого месяца года в Москве может опуститься до рекордно низких значений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москву придет рекордно низкое атмосферное давление
Фото: pexels.compexels.com

По словам синоптика, Москва окажется на южной периферии циклонов. Рекорд по низкому атмосферному давлению, скорее всего, будет поставлен 30 и 31 января.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба», - рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Синоптик рассказал о погоде в начале февраля

Ранее стало известно, что приближающиеся к Москве циклоны «Мария» и «Надя» принесут в город продолжительные снегопады. Циклон будет проходить достаточно долго - до двух суток. Все выходные вплоть до воскресенья в столице ожидается сильный снег.

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