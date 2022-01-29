В Москву придет рекордно низкое атмосферное давление

Атмосферное давление в конце первого месяца года в Москве может опуститься до рекордно низких значений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, Москва окажется на южной периферии циклонов. Рекорд по низкому атмосферному давлению, скорее всего, будет поставлен 30 и 31 января.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба», - рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.