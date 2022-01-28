В городе благоустроили территории 35 поликлиник

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территории возле 35 поликлиник Москвы, в которых был завершен капитальный ремонт. Работы велись с 2020 года, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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"Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. Привели в порядок пространства около 19 детских, 15 взрослых и одной поликлиники смешанного типа", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что возле медучреждений организованы условия для ожидания, также, где позволила площадь, обустроены места для прогулок и отдыха. Кроме того, установлены 48 навесов, под которыми можно оставить детские коляски, велосипеды и самокаты.

"В рамках благоустройства пространства возле поликлиник разделили на зоны для решения хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов, создали условия для маломобильных граждан. Всего возле 35 поликлиник сделали десять зон для тихого отдыха с лавочками, около детских медучреждений оборудовали 15 игровых площадок", - сказал он.

Главные и второстепенные входы на территории поликлиник выделили 93 стелами, на которых размещена информация об учреждении и графике его работы. "Особое внимание уделили освещению пространств, в общей сложности установили около 480 современных фонарей со светодиодными лампами. В соответствии с требованиями безопасности по периметру территорий заменили или поставили более 8,3 тыс. м ограждения, смонтировали 149 шлагбаумов или ворот", - уточнил Бирюков.