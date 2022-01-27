Бесплатная парковка будет действовать на ВДНХ 28 января

Акция «Бесплатная парковка» пройдет 28 января на ВДНХ с 09:00 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Акция «Бесплатная парковка» вновь пройдет на ВДНХ. Въехать на автомобиле на территорию выставки с возможностью парковки можно будет без оплаты утром 28 января. Специальное предложение будет действовать с 9:00 до 12:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция будет действовать на всех въездах на территорию выставки. По окончании акции стоимость парковки останется на прежнем уровне.

До этого стало известно, что Департаментом культурного наследия Москвы утвержден план реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. В 70–80-е годы прошлого века он был популярным местом общепита — столик нужно было бронировать за полгода, несмотря на вместимость в тысячу гостей.