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1 час назад

Бесплатная парковка будет действовать на ВДНХ 28 января

Акция «Бесплатная парковка» пройдет 28 января на ВДНХ с 09:00 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Бесплатная парковка будет действовать на ВДНХ 28 января
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Акция «Бесплатная парковка» вновь пройдет на ВДНХ. Въехать на автомобиле на территорию выставки с возможностью парковки можно будет без оплаты утром 28 января. Специальное предложение будет действовать с 9:00 до 12:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что акция будет действовать на всех въездах на территорию выставки. По окончании акции стоимость парковки останется на прежнем уровне.

До этого стало известно, что Департаментом культурного наследия Москвы утвержден план реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ. В 70–80-е годы прошлого века он был популярным местом общепита — столик нужно было бронировать за полгода, несмотря на вместимость в тысячу гостей.

Трехэтажное здание ресторана построено в 1954 году по проекту архитектора А. В. Ефимова.

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