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2 часа назад

Школьный квартал в Вешняках благоустроят в течение года

В столичном районе Вешняки в 2022 году благоустроят территории школ №1404 и 1512 и детского сада №1512. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа города.

Школьный квартал в Вешняках благоустроят в течение года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году в рамках программы «Мой район» на востоке столицы планируется благоустроить сразу нескольких общественно значимых пространств. Одним из них станет школьный квартал в районе Вешняки. Проект благоустройства предусматривает обновление территорий корпусов школ №1404 и 1512, а также детского сада №1512», - говорится в сообщении.

В ходе работ будет создан комплекс спортивных и игровых площадок, зоны для отдыха учащихся, родителей и педагогов, а также площадки для проведения школьных мероприятий и внеклассных уроков, подчеркнули в префектуре.

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