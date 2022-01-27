Школьный квартал в Вешняках благоустроят в течение года

«В 2022 году в рамках программы «Мой район» на востоке столицы планируется благоустроить сразу нескольких общественно значимых пространств. Одним из них станет школьный квартал в районе Вешняки. Проект благоустройства предусматривает обновление территорий корпусов школ №1404 и 1512, а также детского сада №1512», - говорится в сообщении.