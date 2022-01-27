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1 час назад

Здание в Москве украсят деньгами

На Подольском шоссе в Даниловском районе Москвы появится апарт-комплекс с напоминающими деньги конструкциями на фасадах. Стены здания украсят металлические колонны в виде серебряных монет, пишет РИА Новости.

Здание в Москве украсят деньгами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Проект дома разработало российское архитектурное бюро «Апекс», а строительством займется девелопер элитной жилой недвижимости Sense. Для отделки здания используют похожие на сетку просечные алюминиевые листы, декоративные вставки из того же металла и эмалированное стекло. В Москомархитектуры отметили, что дизайн комплекса отсылает к расположенному рядом Московскому монетному двору.

«Фасады украсят полуколонны из алюминиевого гнутого листа, напоминающие по форме стопку монет. Они чередуются в шахматном порядке, а на углах здания образуют французские балконы», — пояснил главных архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что у деталей на стенах предусмотрена внутренняя подсветка, которая придаст комплексу визуальную легкость.

В готовом виде дом будет иметь 13 этажей, а его площадь достигнет 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, здание оборудуют двухуровневой подземной парковкой, смотровой площадкой на крыше, техническими помещениями и местами под офисы.

В декабре 2021 года стало известно, что в Москве появится свой Эрмитаж. Городские власти одобрили строительство филиала музея в рамках реорганизации промзоны ЗИЛ в Даниловском районе. Здание «Эрмитаж-Москва» возведут на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Конструкция займет площадь более 12 тысяч квадратных метров.

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