Здание в Москве украсят деньгами

На Подольском шоссе в Даниловском районе Москвы появится апарт-комплекс с напоминающими деньги конструкциями на фасадах. Стены здания украсят металлические колонны в виде серебряных монет, пишет РИА Новости.

Проект дома разработало российское архитектурное бюро «Апекс», а строительством займется девелопер элитной жилой недвижимости Sense. Для отделки здания используют похожие на сетку просечные алюминиевые листы, декоративные вставки из того же металла и эмалированное стекло. В Москомархитектуры отметили, что дизайн комплекса отсылает к расположенному рядом Московскому монетному двору.

«Фасады украсят полуколонны из алюминиевого гнутого листа, напоминающие по форме стопку монет. Они чередуются в шахматном порядке, а на углах здания образуют французские балконы», — пояснил главных архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что у деталей на стенах предусмотрена внутренняя подсветка, которая придаст комплексу визуальную легкость.

В готовом виде дом будет иметь 13 этажей, а его площадь достигнет 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, здание оборудуют двухуровневой подземной парковкой, смотровой площадкой на крыше, техническими помещениями и местами под офисы.