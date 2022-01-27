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57 минут назад

На Москву надвигаются циклоны «Мария» и «Надя»

В пятницу Москву ожидает снегопад. «Стихию» в столицу принесёт с собой циклон «Мария». Она продолжится до утра воскресенья, затем непогода стихнет. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

На Москву надвигаются циклоны «Мария» и «Надя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во второй половине дня в пятницу на этой неделе столицу накроет метель. Видимость при такой погоде снизится до 2 км. За сутки ожидается выпадение до 3 мм осадков. В субботу ожидается усиление снегопада, видимость понизится до 1 км, а прирост осадков составит до 5 мм. К утру погода ненадолго прояснится, однако после полудня ожидается приближение циклона «Надя». Непогода принесёт до 2 мм осадков.

Разгар циклона «Надя» ожидается в понедельник. Прирост сугробов ожидается до 7 мм. Атмосферное давление понизится. Барометры покажут до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Понижение может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Во вторник же непогода «даст слабину». В общей сложности выпадет до 3 мм осадков.

За пять дней ожидается выпадение до 20 мм осадков, что является половиной от месячной нормы. Температура упадёт до 7 градусов ниже ноля ночью и до -5 градусов днём, что на 5-6 градусов выше нормы.

В предстоящие выходные в Москве ожидаются облачность и небольшой снег. Ночная температура в столичном регионе опустится до 8 градусов ниже ноля. Днем столбики термометров покажут около -5 градусов. В воскресенье сохранится облачность, а ночная температура будет такой же, как и днём ранее, в субботу.

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