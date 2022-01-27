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18 минут назад

Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в Москве

Вторая художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» стартовала в столичном выставочном центре «Гостиный Двор» в четверг, 27 января.

Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН МоскваАндрей Никеричев / АГН Москва

Мероприятие организовали при поддержке Федерального агентства по делам национальной безопасности РФ, Министерства финансов и Министерства промышленности и торговли России.

На выставке авторы представят различные арт-проекты: живопись, ювелирное искусство, скульптуру, архитектуру, церковное искусство и другое. Также в ходе мероприятия запланированы деловые встречи, интерактивные экспозиции, мастер-классы, модные показы и концертные программы.

— Выставка-форум «Уникальная Россия» станет первым масштабным культурным и социально-политическим событием выставочного формата в рамках этого года, покажет красоту и богатство регионов России, соединит прошлое, настоящее и будущее нашей страны, — отметили организаторы.

До этого сообщалось, что масштабную программу подготовили специалисты Музея транспорта на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве на февраль. Жители и гости города смогут побывать на мастер-классах и кинопоказах, а также принять участие в лекциях.

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