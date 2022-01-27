Активация баланса «Тройки» доступна на всем транспорте столицы

Отныне пассажиры столичного транспорта могут активировать баланс на карте «Тройка» с помощью 25 тысяч валидаторов на всех московских маршрутах. Для этого необходимо пополнить баланс и приложить карту к считывающему устройству. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

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«Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать «Тройку». Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тысяч валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города. Это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании — установки дополнительного не потребовалось. По поручению мэра Москвы мы делаем городской транспорт удобнее, в том числе предоставляем новые возможности для пополнения баланса и оплаты проезда», — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Схема работы нового сервиса проста. Сначала нужно пополнить баланс карты с помощью мобильных приложений «Метро Москвы», «Московский транспорт» или через единый транспортный портал. Затем в салоне автобуса или трамвая следует нажать на кнопку справа от валидатора. После появления надписи об активации удаленного пополнения нужно держать карту у валидатора до подтверждения активации на экране.

Сервис уже работал в тестовом режиме с декабря прошлого года на 90 автобусных маршрутах в ТиНАО. Тогда же москвичи получили возможность пользоваться виртуальной «Тройкой». Она выпускается в личном кабинете приложения «Метро Москвы», где можно записать проездной на смартфон на базе Android и платить за проезд одним касанием.