Путин уточнил условия бесплатного проезда уволенных со службы офицеров к месту лечения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет для офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста или состоянию здоровья, условий бесплатного проезда до места лечения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке на этапе рассмотрения инициативы парламентом, закон обеспечит четкое трактование права на проезд офицерам, уволенным с военной службы, на безвозмездной основе в медицинскую (военно-медицинскую) организацию в соответствии с заключениями военно-врачебных комиссий, а также права на проезд на санаторно-курортное лечение (оздоровление) один раз в год.

Речь идет об офицерах, уволенных со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более.

Документ регулирует вопрос, касающийся железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного (за исключением такси) транспорта. Аналогичное право на проезд один раз в год в санаторно-курортные организации или к местам организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским оздоровительным лагерям и туристским базам) и обратно имеют члены семей уволенных со службы офицеров, а также прапорщики и мичманы.