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38 минут назад

Москвичи поспорили из-за открытия халяльного кафе на месте банка

Москвичи в группе Facebook «Хорошево-мневники / Щукино Соседи» поспорили из-за открытия кафе «Халяль» вместо офиса Сбербанка на улице Народного Ополчения, дом 20.

Москвичи поспорили из-за открытия халяльного кафе на месте банка
Фото: Левкина Татьяна / группа «Хорошево-мневники / Щукино Соседи» в FacebookЛевкина Татьяна / группа «Хорошево-мневники / Щукино Соседи» в Facebook

Одни в комментариях начали утверждать, что отделений Сбербанка в районе практически не осталось, но при этом приезжие активно открывают кафе для своих. «В этом доме, помимо этой новой точки, уже есть две шаурмичных и два магазина-базара с халяльными продуктами. А вот Сбербанк теперь только через квартал», — отметили возмущенные пользователи.

Другие уточнили, что общепит открыли не вместо банка, а в пустовавшем помещении. «То есть последовательность был такая: банк перестал нуждаться в этом офисе. Помещение освободилось, было предложено в новую аренду. Его и сняла та фирма, которая приводит вас в ужас», — объяснили жители района.

Россияне также отметили, что отделения закрывают из-за того, что большинство москвичей переходит на систему «Сбербанк онлайн» и в посещении офисов нуждается редко.

Нашлись комментаторы, которые написали, что в столице не хватает общественных точек питания и что халяльное кафе пользуется популярностью и среди местных жителей. «Я в Москве с рождения еще моих предков. И с удовольствием покупаю всякие лепешки, пирожки, шаурму в таких кафе — вкусно, все свежее, чисто. Я не понимаю потребность людей во всем винить приезжих», — написала одна из участниц группы.

Ранее москвичи призвали снести «Шанхай» возле станции столичного метро.

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