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52 минуты назад

Более 7 тыс. пассажиров без масок выявили в московском метро с начала года

В Москве на перронах станций и в вагонах поездов метрополитена с начала января выявили более 7 тыс. нарушителей масочного режима, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на руководителя Владислава Султанова.

С начала года в метро выявили более 7 тысяч пассажиров без масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер, особое внимание уделено ситуации в вагонах и на перронах метро, где с начала января зафиксировано более 7 тыс. пассажиров без масок», - сказал Султанов.

Он добавил, что усиленные проверки соблюдения масочного режима в настоящее время проводят на всей территории метро, в автобусах, трамваях, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, вокзалах. Число контролеров ранее было увеличено на 50% - ежедневно работают почти 700 человек.

«До 99% пассажиров заходят в метро в масках, однако пройдя через линию контроля у турникетов, некоторые спускают их на подбородок или просто убирают в карман. В настоящее время заметна положительная динамика: число сознательных граждан, понимающих важность соблюдения требований санитарных врачей, стремительно растет», - отмечается в материале.

Уточняется также, что сейчас в вагонах и на перронах московского метро более 90% жителей столицы находятся в масках.

«Мы благодарим всех пассажиров, которые ответственно и с пониманием подходят к вопросам собственного здоровья и уважают друг друга. Соблюдение простых профилактических правил способствует снижению числа случаев заражения», - отметил Султанов.

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