В Москве появились "блогерские" квартиры

По наблюдениям экспертов, "портрет" арендаторов элитного жилья в Москве за 2021 год в целом не изменился - это семьи с детьми. Однако на рынок вышли группы блогеров, которые хотят жить вместе в одной квартире - как правило, по пять-шесть человек. Но собственникам, отмечают риелторы, это не всегда нравится.