В Москве появились "блогерские" квартиры

На рынке арендного жилья Москвы новый тренд - блогеры стали снимать дорогие квартиры в складчину. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство недвижимости Point Estate.
По наблюдениям экспертов, "портрет" арендаторов элитного жилья в Москве за 2021 год в целом не изменился - это семьи с детьми. Однако на рынок вышли группы блогеров, которые хотят жить вместе в одной квартире - как правило, по пять-шесть человек. Но собственникам, отмечают риелторы, это не всегда нравится.
Между тем спрос на аренду дорогостоящего жилья по итогам прошлого года увеличился на четверть. Популярностью у состоятельных клиентов традиционно пользуются районы центральной части Москвы.