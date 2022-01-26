В "Парке Яуза" завершена реконструкция трех исторических прудов

"Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда, - отметил Петр Бирюков. - Эти водоемы пользуются популярностью у горожан, вдоль них сегодня проходят удобные пешеходные маршруты, кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха".