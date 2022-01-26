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53 минуты назад

Трамвайную линию построят вдоль улицы Сергия Радонежского в центре Москвы

Утвержден проект строительства трамвайной линии вдоль ул. Сергия Радонежского в Таганском районе столицы, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова. «Согласована проектная документация на строительство и ремонт трамвайной линии в Таганском районе столицы. Новый участок трамвайных путей пройдет вдоль ул. Сергия Радонежского с примыканием к существующим трамвайным путям на площади Рогожской Заставы и Андроньевской площади. В местах примыканий предусматривается реконструкция существующих трамвайных путей с устройством новых стрелочных переводов и двухколейных трамвайных пересечений», - приводятся в сообщении слова Леонова.

Трамвайную линию построят вдоль улицы Сергия Радонежского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что также будет проведена реконструкция дорог, в том числе основного хода бульвара Энтузиастов, площади Рогожской Заставы, ул. Сергия Радонежского и Андроньевской площади. Глава комитета отметил, что запланирована реконструкция ул. Золоторожский Вал, ул. Малая Андроньевская, Костомаровского пер., ул. Николоямская, примыкания ул. Николоямская к ул. Александра Солженицына и ул. Добровольческая. Он пояснил, что дополнительно будут устроены посадочные площадки на остановках трамвая, примыкания к существующей улично-дорожной сети, будет организована велосипедная дорожка, переустроены и созданы новые инженерные коммуникации.

Отмечается, что предусматривается также строительство и реконструкция светофорных объектов на транспортных пересечениях и пешеходных переходах. Еще запланирована установка дорожных знаков, дорожного барьерного ограждения, пешеходных ограждений и нанесение разметки. «В составе автоматизированной системы управления дорожным движением дополнительно устанавливаются три новые видеокамеры высокого разрешения и два стратегических детектора транспорта», - заключили в пресс-службе.

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