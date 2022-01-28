Mos.ru покажет зимний концерт в оранжерее на ВДНХ

Известные мелодии прозвучат в исполнении камерного оркестра NÉOrchestra.

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28 января в оранжерее павильона № 14 «Азербайджан» на ВДНХ состоится зимний концерт. Зрители услышат музыку современных композиторов со всего мира, в том числе рождественские мелодии Исландии, Великобритании, России, Германии, Америки, Японии, Украины.

Зимняя соната, Рождественская увертюра, «Щедрик» и другие композиции прозвучат в исполнении камерного оркестра NÉOrchestra.