Расписание некоторых электричек МТППК изменится в феврале

«В связи проведением работ по модернизации инфраструктуры ОЖД в феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва - Тверь (Конаково) и Тверь - Бологое (Торжок). Помимо этого, в феврале у некоторых пригородных поездов МТППК изменится время отправления и прибытия», - говорится в сообщении.

Как уточняется, подробно с расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте компании. Также следить за изменениями и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».