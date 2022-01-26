Расписание некоторых электричек МТППК изменится в феврале

Расписание некоторых пригородных поездов МТППК изменится в феврале из-за работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В связи проведением работ по модернизации инфраструктуры ОЖД в феврале изменится расписание некоторых пригородных поездов на участках Москва - Тверь (Конаково) и Тверь - Бологое (Торжок). Помимо этого, в феврале у некоторых пригородных поездов МТППК изменится время отправления и прибытия», - говорится в сообщении.
Как уточняется, подробно с расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте компании. Также следить за изменениями и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
«Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании движения», - заключили в пресс-службе.