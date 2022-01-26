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50 минут назад

Предприниматели смогут оплачивать счета на портале mos.ru

Сервис "Мои платежи" на столичном портале mos.ru открыл для юридических лиц возможность оплачивать счета. Ранее документы были доступны лишь для просмотра. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Предприниматели смогут оплачивать счета на портале mos.ru
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Электронными услугами и другими возможностями портала mos.ru пользуются уже более 400 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря новой функции им больше не нужно переходить на другие онлайн-ресурсы, чтобы оплачивать текущие счета. Теперь это можно сделать через корпоративный кабинет в любое удобное время", - рассказала Сергунина.

На портале mos.ru в разделе "Мои платежи" теперь можно оплатить более трех тысяч видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее. Перечень доступных для оплаты онлайн-счетов будет расширяться, пишет портал mos.ru.

Напомним, чтобы оплатить счет, должен быть открыт корпоративный кабинет с указанием ИНН и КПП. После авторизации необходимо перейти к сервису "Мои платежи". Начисления к оплате будут отображаться автоматически, поэтому пользователю достаточно нажать на определенный счет.

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