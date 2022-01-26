Готовность станции «Печатники» МЦД-2 оценили в 76%

Специалисты на 76 процентов завершили строительство станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Возведение планируется завершить к лету 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 26 января.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва Андрей Любимов / АГН Москва

В ведомстве отметили, что современный вокзал оснастят двумя платформами с навесами на всю длину и надземным залом с кассами, турникетами, лифтами, эскалаторами и уборными.

— По крытой надземной галерее можно будет выйти в два вестибюля — в сторону станций Большой кольцевой линии (БКЛ) или Люблинско-Дмитровской линии метро. А в сторону улицы Люблинская построят подземный переход, — заявили в пресс-службе.

Станция Печатники войдет в состав масштабного транспортного хаба, который объединит Люблинско-Дмитровскую линию метро, станции МЦД-2 и БКЛ, наземный общественный транспорт и транзитный переход через железнодорожные пути между районами Текстильщики и Печатники.

— Новым ТПУ будут пользоваться больше 76 тысяч пассажиров в сутки. Он разгрузит станцию метро «Текстильщики» до семи процентов, а также заберет часть пассажиропотока с самой востребованной станции МЦД — Царицыно. На улицах Южнопортовой и Шоссейной станет свободнее на 10–15 процентов, — добавили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы и руководитель Дептранса уточнил, что новый хаб позволит обеспечить транспортной доступностью более 360 тысяч горожан.

— Создание таких крупных хабов в районах со сложившейся застройкой — это сложнейшие и в то же время важные для города проекты. Мэр Москвы неоднократно обращал внимание на необходимость расширения транспортных возможностей пассажиров, и здесь мы максимально реализуем эту задачу, — приводятся в сообщении его слова.