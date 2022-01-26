В Москве запустили чат-бот для борьбы с захватами дворов

В Москве в рамках проекта "Свободный доступ" запустили телеграм-бот для борьбы с захватами дворов. Благодаря ему горожане смогут сообщать о нелегальных парковках и других незаконно захваченных городских территориях.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Проект "Свободный доступ", куда поступают заявки москвичей о самозахватах городских территорий через соцсеть Instagram, показал свою востребованность. <...> Чат-бот в мессенджере (Telegram. – Прим. ред.) станет еще одним инструментом контроля за городскими территориями и землями общего пользования", – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При обращении к боту пользователя попросят описать проблему и оставить контакты для обратной связи, после чего с ним свяжется сотрудник Госинспекции по недвижимости и проработает заявку в индивидуальном порядке. Как рассказал глава ведомства Владислав Овчинский, после обработки заявки специалисты приедут на место, чтобы проверить факт нарушения. Если он подтвердится, то будут приняты меры по освобождению территории.

С момента запуска проекта "Свободный доступ" от москвичей было получено порядка 500 обращений. В 2021 году было подтверждено свыше 100 из них. Специалисты решили большинство проблем.