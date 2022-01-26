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2 часа назад

Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2021 году

Более миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2021 году
Фото:  Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, это на 18% больше предыдущего показателя. Он подчеркнул, что такой объем еще раз подтверждает, что выбранная в Москве стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная и уже доказала свою эффективность.

Бирюков напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Власти поставили задачу сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему.

"Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это – один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", – сказал заммэра.

Он добавил, что сейчас в столице созданы все условия для сортировки мусора – во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысячи контейнерных площадок и установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.

Ранее сообщалось, что Минстрой, Минприроды и Российский экологический оператор проработают вопрос применения вторсырья из отходов в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий.

Данный проект предусматривает комплекс мер в области регулирования использования вторичных ресурсов, а также введение экономических стимулов, направленных на сокращение производства продукции с низким коэффициентом переработки.

Реализация проекта к 2025 году сможет приносить до одного триллиона долларов добавленной стоимости в год, а также окажет благотворное влияние на экологию.

Правительство РФ выразило готовность стимулировать налоговыми льготами тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Минприроды отменить НДС при сдаче металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки.

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