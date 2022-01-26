В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Россияне похвастались сосульками на крышах московских пятиэтажек

Подписчики Facebook-сообщества Airport/Sokol Da Neighborhood похвастались друг перед другом «бахромой» из сосулек на крышах их жилых пятиэтажек.

Жители Москвы похвастались сосульками на крышах пятиэтажек
Фото: Лидия Беляева / группа Airport/Sokol Da Neighborhood в FacebookЛидия Беляева / группа Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook

Автор поста опубликовала фотографии домов №4 по Большому Коптевскому переулку и №6 корпус 2 по Часовой улице. На снимках видно, как длинные сосульки свешиваются с крыши зданий до середины окон.

В комментариях россияне поделились фотографиями своих и соседних домов, где ситуация ничуть не лучше. Некоторые подписчики озадачились вопросом, откуда могли взяться такие сосульки, если оттепели в городе не было довольно давно. Другие объяснили им, что ледяные наросты образуются благодаря теплому воздуху, который покидает подъезд из-за плохой теплоизоляции.

Одна из участниц сообщества рассказала, что на днях с крыши ее дома сбили сосульки, правда, не обошлось без жертв. Упавший с крыши лед разбил скамейку около подъезда.

Ранее на юго-востоке Москвы местные жители заметили сосульку-гиганта.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители