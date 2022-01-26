В Москве выросли интервалы движения трамваев

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина заявила об увеличении интервалов движения трамваев в Москве. Об этом сказано в письме политика, которое она направила вице-мэру столицы, руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову в конце декабря 2021 года, передает РБК.

По ее словам, на ряде маршрутов интервалы движения данного общественного транспорта «серьезно увеличились» из-за «масштабных проблем» с ремонтом трамвайных вагонов. При этом Беседина отметила, что с закупкой трамваев в настоящее время проблем нет, и они «адекватны современным требованиям к подвижному составу».

Как рассказал вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) Александр Морозов, интервалы на большинстве маршрутов выросли примерно на 20%, а количество рейсов, выполняемых трамваями в сутки, сократилось на 30%.

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале объяснил, что причиной задержек трамваев в прошлом году стали свыше 1 тыс. ДТП без их участия.

«Машины попадают в ДТП с другим транспортом на путях, из-за чего трамваи не ходят от нескольких минут до 1,5 часа. В это время тысячи пассажиров не могут воспользоваться транспортом, а часть трамваев отправляются на ремонтные работы и не могут выходить на маршруты», — сказано в сообщении департамента.

В результате юристам метрополитена приходится обращаться в суд, а ущерб оплачивают виновники аварий.

В Дептрансе также напомнили, что зимой тормозной путь увеличивается, а видимость снижается.

Ранее стало известно, что в Москве изменилась схема движения наземного транспорта.