Студенты столичных колледжей отметили Татьянин день

25 января в День российского студенчества в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» прошло театрализованное представление «Приключения студента Ивана Васильевича» по сюжету известного советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Преподаватели побывали в роли экранных персонажей, соприкоснулись с проблемами студенческой жизни и смогли решить их, проявив смекалку.