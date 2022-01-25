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1 час назад

Студенты столичных колледжей отметили Татьянин день

25 января в День российского студенчества в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» прошло театрализованное представление «Приключения студента Ивана Васильевича» по сюжету известного советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Преподаватели побывали в роли экранных персонажей, соприкоснулись с проблемами студенческой жизни и смогли решить их, проявив смекалку.

Студенты столичных колледжей отметили Татьянин день
Фото: ТАССТАСС

А в Московском образовательном комплексе ЗАПАД состоялись командные битвы стилистов и кулинаров. Будущие визажисты, парикмахеры, мастера маникюра создали сказочные образы, а кулинары, получив неповторяющиеся ингредиенты, приготовили различные блюда. Жюри выявило лучшие творческие работы.

Студенты Московского государственного образовательного комплекса приняли участие в конкурсно-развлекательной программе «Студенчество-весёлая пора!».

Все мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности здоровья.

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