Жилой 52-этажный дом построят в Раменках

Согласовано строительство жилого 52-этажного дома на 578 квартир с трехуровневой подземной парковкой в районе Раменки. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на руководителя ГАУ «Московская государственная экспертиза» Анну Яковлеву.

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«При разработке проектов жилых комплексов пристальное внимание уделяется формированию современной и качественной городской среды для будущих жильцов. Так, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» в районе Раменки в рамках жилой застройки запланировано возведение 52-этажного жилого дома на 578 квартир с трехуровневой подземной автостоянкой и кладовыми. Также проектом запланировано размещение детского сада (ДОО), рассчитанного на 100 мест», - приводятся в сообщении слова Яковлевой.

Уточняется, что наружные стены с третьего по 51 этажи облицуют панелями из алюминиевого листа в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. Также запроектировано строительство навесных пешеходных переходов к корпусу.

В пресс-службе добавили, что обучение в детском саду будет организовано в пяти группах кратковременного пребывания для детей разных возрастов. По словам Яковлевой, в составе групповых детского сада предусмотрены раздевалки, игровые, буфет и туалетные помещения. «Кроме того, в организации запроектирован универсальный зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий», - пояснила она.