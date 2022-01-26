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19 минут назад

Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам прошлого года

"Медиалогия" огласила медиарейтинг музеев нашей страны по итогам 2021 года. Согласно результатам, выложенным на сайте компании, лидирует по числу инфоповодов Государственный Эрмитаж. Уже не в первый раз Эрмитаж возглавляет список. В числе заметных инфоповодов прошлого года – новость о старте продаж собственных NFT-токенов музея на маркетплейсе Binance. Как указано на сайте "Медиалогии", наибольший качественный показатель Медиаиндекс за период с января по декабрь 2021 года демонстрируют Государственный Эрмитаж (499 081,9), Третьяковская галерея (361 128) и Музей Победы (306 514,5). Третьяковская галерея на второй строчке рейтинга благодаря тому, что в Самаре открыли ее филиал. Музею Победы помог выйти в лидеры запущенный в истекшем году иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Презентацию проекта, приуроченного к 77-летию полного снятия блокады Ленинграда, посетил российский лидер Владимир Путин. Также сообщается, что четвертая позиция по итогам года – у исторических парков проекта "Россия – моя история". Пятая – у Русского музея. Напомним, медиаиндекс показывает качественное присутствие культурного учреждения в информационном поле. В счет идут количество новостей, авторитетность медиаплощадок, на которых они появились, позитивная окраска сообщений и число обращений к ним в прессе.

Эрмитаж возглавил медиарейтинг музеев по итогам прошлого года
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru
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