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1 час назад

Москвичей предупредили о гололедице

В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 11:00 27 января. До этого жителей предупреждали о гололедице до 22:00 25 января.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве и области ожидается небольшой снег во вторник, 25 января, вечером, ночью же снегопад усилится.

При этом в течение дня в столице ожидается -7…-9 градусов, а в Подмосковье – -6…-11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. К вечеру атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. Он объяснил, что с начала месяца в столице выпало 114% месячной нормы осадков.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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