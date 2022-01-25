В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
4 часа назад

Москвичам не хватило квартир в трех районах

Наибольший дефицит предложения квартир наблюдается в таких районах Москвы, как Таганский, Братеево и Выхино-Жулебино. Покупателям не хватило недвижимости в продаже в этих локациях. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании Realiste, сообщает «РБК».

Москвичам не хватило квартир в трех районах
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Больше всего спрос превышает предложение в Таганском районе. «Здесь ощущается нехватка предложения на рынке недвижимости, особенно ближе к Котельнической набережной и кинотеатру "Иллюзион"», — рассказал основатель Realiste Алексей Гальцев. На втором месте по дисбалансу спроса и предложения находится район Братеево. Внутри района аналитики также обозначили локацию с наибольшей нехваткой предложения — вдоль Москвы-реки, от станции метро «Борисово» до «Алма-Атинской».

На третьей строчке рейтинга оказалось Выхино-Жулебино. Больше всего покупателям не хватает жилья в районе в районе Лермонтовского проспекта и станции метро «Косино». Среди других районов с дефицитом предложения — Бирюлево Восточное и Дорогомилово, которые замыкают пятерку наиболее востребованных локаций.

Ранее в январе сообщалось, что в Подмосковье спрос на студии превысил предложение в два раза. По данным аналитиков, этот тип недвижимости хотели приобрести 22 процента покупателей, в то время как доля такого жилья в предложении составляет всего 13 процентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители