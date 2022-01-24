Горожан пригласили посетить Музей воды

Жителей Москвы пригласили в первый в России информационно-экологический центр, где можно получить знания о воде. Об этом в своем Telegram-канале сообщило городское хозяйство столицы.

Фото: Городское хозяйство Москвы Городское хозяйство Москвы

Музей воды был создан почти 30 лет назад с помощью архивов АО «Мосводоканал». Культурное учреждение находится на территории первой в Москве канализационной насосной станции.

Посетители смогут увидеть подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды.

Посмотреть на экспонаты можно и онлайн: виртуальную экскурсию провела заведующая музеем Оксана Божнева, передает Telegram-канал городского хозяйства.