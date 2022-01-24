В Москве усилили проверки масочного режима

Власти Москвы усилили проверки соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
По его словам, проверки соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и других необходимых мер для прекращения распространения коронавирусной инфекции в столице не прекращались, но в связи с резким ростом заболеваемости контроль будет усилен.
«В связи с распространением нового штамма «омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования», - добавил Данчиков.
Он также рассказал, что московских работодателей будут выборочно проверять на предмет соблюдения требований городских властей о переводе как минимум 30% сотрудников на удаленный режим работы.
За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это максимальный показатель с начала пандемии. В Москве заразились 19 509 человек, госпитализированы 992 человека – 5,1% от общего числа заболевших.