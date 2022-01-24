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46 минут назад

ГИБДД объявила о проведении рейда в Москве

Во вторник, 25 января, в Москве состоится рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Об этом объявила столичная Госавтоинспекция. Автоинспекторы будут проверять соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами.

ГИБДД объявила о проведении рейда в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят следующим нарушением: непредоставление преимущества в движении пешеходам и переход улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

"По результатам анализа состояния аварийности, в истекшем году одним из преобладающих видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода Большая часть таких ДТП произошла в зоне действия пешеходных переходов. При этом основной причиной таких аварий в подавляющем большинстве случаев являются нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в ГИБДД перечислили главные ошибки московских пешеходов и рассказали про обязательные условия применения нового уголовного наказания для нарушителей ПДД.

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