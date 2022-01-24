В столице впервые представят утерянные картины Кандинского

В феврале в Музее русского импрессионизма в Москве откроется выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Это реконструкция передвижной экспозиции авангардного искусства, которая прошла в Вятской губернии сто лет назад, передают «Известия».

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Выставка приехала из Советск в Яранск, после чего средства закончились. Часть вещей вернулись к владельцам, а ряд произведений остались в местном краеведческом музее. В их числе – работы Кандинского, Родченко и Розановой.

По каталогу 1921 года на выставке было представлено 322 произведения 55 авторов. Среди них -около 160 вещей казанских художников, несколько работ местных вятских авторов и авангард из Москвы.