Собянин рассказал о тестировании приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге

Приложение для водителей «Парковки Москвы», с помощью которого автовладельцы могут оплатить стоянку, начали тестировать в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

По его словам, в будущем приложение может заработать и в других городах.

Использование столичных сервисов позволит жителям других территорий экономить на создании собственных приложений и получать качественные услуги.

Тестирование приложения началось в конце декабря прошлого года. Всего в проекте принимают участие более 900 добровольцев, которые постоянно посещают Петербург.