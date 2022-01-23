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1 час назад

Московские врачи массово пожаловались на новую униформу

Врачи и медсестры в Москве массово пожаловались на новую униформу от фирмы Bosco, которая ранее одевала российских олимпийцев, пишет Telegram-канал издания Baza.

Московские врачи массово пожаловались на новую униформу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2021 году столичные больницы перешли на единую форму, так как медработники не имели общего стиля в одежде и самостоятельно приобретали для себя форму. Новая одежда, по словам врачей и медсестер, сделана из линяющей и мнущейся синтетики, которая часто вызывает аллергию, красит воду при замачивании и просвечивает.

Помимо этого, медицинские работники жалуются на размер выдаваемой униформы — чаще всего она больше, чем нужно. Выдают форму в экипировочном центре Bosco, куда сотрудники вынуждены добираться самостоятельно в свои выходные дни.

Ранее в Москве заметили курьеров в форме из сериала «Игра в кальмара».

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