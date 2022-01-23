В ТЦ «Калита» выявили нарушения антиковидных мер

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов заявил о том, что торговый центр «Калита» в ЮЗАО Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер, сообщает РИА Новости. По словам Харламова, работники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты либо носили маски ненадлежащим образом — на подбородке.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Калита», который расположен по адресу: Новоясеневский проспект, 7. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, — пояснил Харламов.

По его словам, администрация торгово-развлекательного центра не приняла исчерпывающих мер по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Посетители в том числе носили маски ненадлежащим образом (на подбородке), что также относится к нарушению.

Харламов подчеркнул, что за подобные нарушения руководство ТЦ могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. При выявлении фактов причинения вреда здоровью человека размер штрафа может вырасти до миллиона рублей, или деятельность магазина будет приостановлена на срок до 90 суток.