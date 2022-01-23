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1 час назад

В Москве отремонтировали около 120 км барьерных ограждений на дорогах

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что за год в столице отремонтировали около 120 км барьерных ограждений, повреждённых в результате наезда автомобилей.

В городе отремонтировали около 120 км барьерных ограждений на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ремонт барьерных ограждений — одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 км таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного повреждённого участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяжённости», — цитирует Бирюкова РИА Новости.

По его словам, чаще всего ремонтируются ограждения на участках МКАД, ТТК, на Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе.

Ранее глава столичного Строительного комплекса Андрей Бочкарёв сообщил, что в Москве планируют построить 272,7 км дорог до 2025 года.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Андрей Бочкарев,РИА Новости,
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