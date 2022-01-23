В городе отремонтировали около 120 км барьерных ограждений на дорогах

«Ремонт барьерных ограждений — одно из важных направлений работы дорожных служб, за прошлый год восстановили порядка 120 км таких конструкций. Мероприятия выполняются в кратчайшие сроки, время ликвидации одного повреждённого участка составляет от полутора до двух часов в зависимости от его протяжённости», — цитирует Бирюкова РИА Новости.