Москвичи не захотели называть проспект именем Высоцкого

«Переименовали бы улицу [советского партийного и государственного деятеля Николая] Шверника в Высоцкого, был бы смысл: он тут жил. И жители были бы не против. А Ленинский переименовывать — это клиника», «Я бы в проспект Гагарина переименовала. Все же большой проспект», «Тогда уж вернуть старое название — Большая Калужская. Если так неймется», — прокомментировали подписчики сообщества.