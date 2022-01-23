Между станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали прокладывать тоннели

"При следовании в аэропорт со станции "Пыхтино" поезда будут пересекать реку по новому метромосту и лишь затем уезжать в подземный тоннель в сторону станции "Внуково". Сейчас на станциях "Пыхтино" и "Внуково" ведутся монолитные работы, готовность основных конструкций – 64 процента и 28 процентов соответственно. Весь новый участок линии готов почти на треть", – пояснил Бочкарев, слова которого передает портал мэра и правительства Москвы.