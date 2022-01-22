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51 минуту назад

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы»

Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы». Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Синоптики назвали сроки «кульминации зимы» в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Начинается уже кульминация зимы. У нас самая низкая норма суточной температуры приходится на 31 января-1 февраля, то есть, согласно многолетним наблюдениям, это самые холодные дни, а дальше начинается, так сказать, разогрев, — рассказала она.

Однако синоптик отметила, что эту информацию не нужно воспринимать как прогноз для текущего года, потому что бывают исключения.

— Это климат, а погода каждый год бывает разной. Бывают и оттепели даже в эти дни, — пояснила Макарова.

Она добавила, что прогноз на самые холодные дни года в Москве по климату Гидрометцентр представит позже. Уверенный прогноз составляется только на семь суток вперед, сообщает ТАСС.

Синоптик предупредила москвичей о «плавном похолодании» с 23 января. Ко вторнику, 25 января, температура опустится до минус 12-17 градусов, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Новости Москвы,Общество,Погода,Марина Макарова,ИТАР-ТАСС,
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