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43 минуты назад

Свыше 1,8 млн удаленных приемов провели столичные медики за два года

В Москве круглосуточно работает телемедицинский центр. За 2 года с начала его работы помощь была оказана более чем 1,8 млн раз, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

1,8 млн удаленных приемов провели столичные медики за два года
Фото: © страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"

По его словам, пациенты, которые из-за заболевания коронавирусной инфекцией были вынуждены наблюдаться на дому, могли вовремя получить лечение благодаря специалистам телемедицинского центра.

«Медики постоянно выходили с ними на связь и при ухудшении состояния вызывали скорую помощь. Летом прошлого года консультировали посетителей павильонов «Здоровая Москва», помогали восстановиться после болезни», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

С начала работы телемедицинского центра врачи провели свыше 1,8 млн удаленных приемов. Полученный опыт дистанционной работы будет использован для дальнейшей борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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