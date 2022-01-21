Названы сроки прекращения снегопадов в столице

"У нас будет несколько атмосферных фронтов проходить через Центральную Россию, Московский регион. Будет идти снег, но не все два дня, а будут волны, так скажем. Где-то три волны будет. В целом выпадет от 5 до 8 мм осадков, то есть на 5-10 см может увеличиться высота снежного покрова к воскресенью", - рассказал он.