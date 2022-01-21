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1 час назад

Новая перехватывающая парковка открылась рядом со станцией метро «Новокосино»

Возле станции метро «Новокосино» открылась новая перехватывающая парковка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Перехватывающая парковка открылась рядом со станцией метро «Новокосино»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рядом с метро «Новокосино» открылась новая перехватывающая парковка. Парковка №9143 расположена по адресу ул. Суздальская, д. 34, корп. 2. Там предусмотрено 267 парковочных мест, из них 27 - для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в материале.

Как уточняется, автомобилисты могут бесплатно оставить машину на парковке с 5:30 до 2:00, если пересядут на общественный транспорт и совершат не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых - от станции «Новокосино». В остальных случаях действует следующий тариф: с 6:00 до 22:00 - 50 руб. в час, с 22:00 до 6:00 - 50 руб. в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно (при непрерывной парковке).

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