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3 часа назад

На территории "Рижского грузового двора" появится многофункциональный комплекс

Многофункциональный комплекс появится на территории промзоны "Рижский грузовой двор". На площади 20 гектаров расположат городской кластер с жильем, детским садом на 150 мест и учебным комплексом на 600 мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории "Рижского грузового двора" появится многофункциональный комплекс
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Доминантой проекта станет новое здание многофункционального комплекса, разработкой концепции которого занимается японская компания, победитель международного конкурса. Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер, что отвечает запросам Москвы по созданию полицентричного города", – заявил Бочкарев, передает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны Медведково, в результате чего там появятся спортивные и досуговые объекты, свыше 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Кроме того, в бывшей промзоне инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

Кроме того, на Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. По информации застройщика, в будущем центре сделают гастрономические пространства и рестораны с открытыми террасами. Также там построят двухуровневое подземное парковочное пространство на 83 автомобиля.

Войти в здание можно будет с Большой Бронной улицы, Тверского бульвара и Сытинского переулка.

Новости Москвы,Строительство,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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