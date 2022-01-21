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1 час назад

Снежная «Ида»: более 12 тысяч единиц техники брошено на очистку Москву

Москва встала в пробках – в зависимости от района на дорогах восемь-девять баллов. Всему виной «Ида». Циклон уже несколько дней путешествует по России. В начале недели он же подкинул снега столице, и вот «Ида» вернулась. В столичных аэропортах из-за циклона отменены десятки авиарейсов. Корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов рассказал о том, как долго будет заметать.

Более 12 тысяч единиц техники бросили на очистку Москву
Фото: ТАССТАСС

В Москве снова идет снег. Несколько дней без осадков были своего рода затишьем перед очередным мощным снегопадом. Такая ситуация, конечно, не могла не сказаться на дорожном движении. В Москве – пробки.

Осадки принес циклон «Ида». Да, он уже знаком москвичам, видимо, этой снежной королеве понравилось в столице, и она решила вернуться. На этот раз, по прогнозам синоптиков, североатлантический циклон нарастит уже имеющиеся сугробы еще как минимум на 10 сантиметров. Пик осадков придется на ближайшие двое суток. Таким образом, до конца недели ожидается треть нормы месячных осадков. В целом, москвичи такой погоде рады.

«У меня собака. И вот, когда снег есть, хотя бы реагентов нет. Из-за этого лучше», – поделился москвич.

Конечно, снегопад прибавит работы коммунальным службам, которые и так трудятся в усиленном режиме. На очистку города брошено около 12 тысяч единиц техники. Работать приходится и вручную. Спрос на уборку снега в целом за неделю подскочил втрое. Частники готовы платить около тысячи рублей за услугу. А за то, чтобы вытащить заснеженную машину из сугроба – две тысячи.

«Когда не чистят, конечно, скользко. Не видишь лед под снегом, можно упасть. Если бы все чистили, было бы шикарно», – сказала местная жительница.

Как и прогнозировали синоптики, снег идет мелкими крупинками. От этого видимость плохая. Рекомендация от экстренных служб – пересаживаться с личных авто на общественный транспорт и на метро – актуальна. Так и рисков попасть в ДТП меньше и, конечно, можно сэкономить время на дорогу.

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