Урбанист нашел для мавзолея Ленина новое применение

Урбанист Андрей Иванов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что нашел новое применение для мавзолея Владимира Ленина. Он предложил создать здесь музей жертв политических репрессий, но только после выноса тела вождя мировой революции. Такое заявление он сделал на фоне призыва депутата Сергея Митрохина захоронить Ленина рядом с родственниками.