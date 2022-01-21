Названы три отличительных черты москвича

«В Санкт-Петербурге все намного спокойнее и даже утонченнее. Я так и не смогла стать истинной москвичкой, хотя и прожила здесь почти 35 лет», — заявила ведущая, добавив, что в столице необходимо родиться и провести всю жизнь, чтобы заслуженно считаться местным жителем.