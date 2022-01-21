Названы три отличительных черты москвича

Журналист и телеведущая Лариса Вербицкая назвала три отличительных черты москвича. О них она рассказала в интервью изданию «Москвич Mag».
Вербицкая отметила, что переехала в столицу в 1986 году. До этого с семимесячного возраста она жила в столице Молдавии.
«После Кишинева Москва показалась мне другой планетой, к которой я все-таки быстро привыкла», — призналась она.
Вербицкая назвала три, по ее мнению, отличительных черты москвича: деловитость, быстрая речь и умение жить в быстром темпе.
«В Санкт-Петербурге все намного спокойнее и даже утонченнее. Я так и не смогла стать истинной москвичкой, хотя и прожила здесь почти 35 лет», — заявила ведущая, добавив, что в столице необходимо родиться и провести всю жизнь, чтобы заслуженно считаться местным жителем.
Ранее певец Дмитрий Маликов сравнил Москву с Парижем. По его словам, во многом столица обогнала столицу Франции.