Водителей призвали к осторожности из-за снегопада

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков предупредили москвичей о сильном снегопаде. Водителей призвали быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
По его словам, общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 сантиметров. В связи с этим все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спецтехника готова к проведению противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров.
"При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено", – сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
С выпадением осадков коммунальная техника выйдет на проведение механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.
Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ и объектам социальной сферы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в предстоящие выходные возможны перепады атмосферного давления. В пятницу, 21 января, оно ожидается на уровне 735 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью вырастет на 20 миллиметров.
Также Вильфанд предупредил, что к 22 января в Москве может значительно увеличиться высота сугробов – вплоть до полуметра.
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