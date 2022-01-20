В МГД рассмотрят инициативу о переименовании Ленинского проспекта

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин рассказал о намерении МГД вернуться к рассмотрению идеи о переименовании Ленинского проспекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

"В Мосгордуме вдруг решили рассмотреть мою инициативу о переименовании Ленинского проспекта в проспект Высоцкого. Я сам узнал об этом от журналистов", – заявил Митрохин.

По словам депутата, соответствующее предложение он выдвинул в 2013 году в связи с 75-летием музыканта, однако принять его можно и к 85-летию певца в 2023 году.

Сергей Митрохин добавил, что таким образом можно было бы почтить память Владимира Высоцкого, а также убрать упоминание "узурпатора власти Ульянова-Ленина".