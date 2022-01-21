Москвичам придется убрать балконы-самострои

"Мосжилинспекция привлекла владельцев недвижимости к административной ответственности и обязала разобрать непроектные конструкции, а жилые помещения привести в соответствие с технической документацией. Однако москвичи не торопились исполнять предписание надзорного органа. Инспекция была вынуждена обратиться в суд", - говорится в сообщении ведомства.