Москвичам придется убрать балконы-самострои

Перовский районный суд Москвы обязал владельцев трех квартир на востоке столицы демонтировать балконы-самострои, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.
Ранее инспекция выявила незаконную перепланировку жилья на первом этаже дома 10 в Напольном проезде: жильцы увеличили площадь трех квартир, пристроив балконы.
"Мосжилинспекция привлекла владельцев недвижимости к административной ответственности и обязала разобрать непроектные конструкции, а жилые помещения привести в соответствие с технической документацией. Однако москвичи не торопились исполнять предписание надзорного органа. Инспекция была вынуждена обратиться в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, суд удовлетворил иск Мосжилинспекции и владельцам придется разобрать пристройки.