Оперштаб: в Москве выявлены рекордные 11 557 случаев COVID-19 за сутки

В Москве за минувшие сутки выявлено максимальное за все время пандемии число заражений коронавирусом - 11 557. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было зарегистрировано 8 795 зараженных. В общей сложности с начала эпидемии в столице выявлено 2 124 927 случаев коронавируса. В последний раз максимальное число заражений за сутки - 9 120 - было зарегистрировано 19 июня 2021 года. В относительном выражении прирост составил 0,55%. При этом за последние сутки от COVID-19 умерли 70 человек, за все время - 38 154. Выздоровели 2 307 пациентов, в общей сложности - 1 915 633. По данным оперштаба, в настоящее время в Москве болеют 171 140 человек, что является максимумом с середины ноября 2021 года. В Санкт-Петербурге также выявлено максимальное за все время пандемии число заражений коронавирусом - 4 753. Днем ранее в городе было зарегистрировано 4 382 случая коронавируса. С начала эпидемии заболели 897 851 петербуржца. Ранее стало известно, что в России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.